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23 Ocak 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 13:30:00

‘Nurgül rolün hakkını verir'

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Nurgül Yeşilçay ve Ertan Saban'ın rol alacağı 'Son Nefesime Kadar' dizisinin duyurusu BBC tarafından yapıldı.

Nurgül Yeşilçay ve Ertan Saban'ın rol alacağı 'Son Nefesime Kadar' dizisinin duyurusu BBC tarafından yapıldı. İngiltere'de yayınlanan 'Happy Valley' adlı yapımın yerli uyarlamasında Catherine Cawood rolüne Yeşilçay, Ertan Saban ise dizinin yeni karakteri olarak öne çıkacak. BBC Stüdyoları Küresel Format Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı André Renaud, "Türk izleyicilerden, hali hazırda piyasada olan senaryolarımıza öncülük eden zorlu kadın karakterler büyük bir ilgi gördü. Catherine Cawood karakterinin sahip olduğu derinlik ve boyut çok çok fazla ve Nurgül Yeşilçay'ın rolünün hakkını fazlasıyla vereceğinden eminim" dedi.

Etiketler : Nurgül rolün hakkını verir Nurgül Yeşilçay Ertan Saban
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