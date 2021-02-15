Nükhet Duru: Sosyal medya yokken mutluydum

Twitter hesabını aktif kullanan Nükhet Duru, sosyal medyanın olmadığı zamanlarda daha mutlu olduğunu söyledi. Duru, "Akşama ne yapıyorsunuz?" diyorum "Sana ne" diyorlar, "Hangi nesildensiniz?" diyorum "Kibirlisin" diyorlar, "SMA'lı çocuklar için bir şey yapalım diyorum", "Alışverişe harcadığını onlara ver" diyorlar. Bazen sosyal medya yokken daha mı iyiydim acaba? diye düşünüyorum" diye konuştu.

