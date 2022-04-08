Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 asıl yerinde çekildi

Başrollerini Metin Yıldız, Bülent Durgun, Emre Özmen ve Esma Soysal'ın paylaştığı 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2'nin çekimleri tamamlandı. Yapımcılığını Bülent Durgun'un yaptığı film, 22 Nisan'da sinemaseverlerle buluşuyor. Çekimleri Cudi Dağı'ndaki 'Sefine' bölgesinde gerçekleşen film Nuh'un Gemisi'ni araştırmaya giden ekibin eğlenceli ve dramatik hikayesini anlatıyor.