Nüfus müdürlüğünde evlendik!

'Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu, eşi İbrahim Utku Başyazıcı ile nasıl tanıştıklarını ve evliliklerini anlattı. 'Bambaşka Sohbetler' adlı programa katılan oyuncu, eşiyle senarist arkadaşlarının Kaş'ta tanıştırdığını söyledi. Evliliklerinin 10'uncu yılında olduklarını belirten Santırcıoğlu, o anları şöyle anlattı: "Niyetimde, ne sevgili ne aşk yoktu. Tatilim devam ederken, ikinci lokasyon olarak Kaş'a geçtim, arkadaşım Özge arkadaş grubunu anlattı. Doktor var, mühendis var gel çok güzel vakit geçirirsin, ben önce dedim ki 'Biz bir mühendisle ne konuşacağız Özge?' işte biz böyle tanıştık ve sonra Utku 10 gün sonra bana taşındı. Evde çok konuşuruz, sohbet ederiz... İstiklal Caddesi'nde Nüfus Müdürlüğü'nde evlendik" dedi. İfakat rolü hakkında konuşan oyuncu, ''Ağır tepkiler almıyorum, 'nefret ediyorum senden'i duyuyorum, 'kadına da hak verelim'i de görüyorum. Sonsuz iyilik beni sıkıyor; sonsuz iyi, herkes ona aşık, kahraman o, en doğrusu o... İyi yazılmış bir kötüyü izlemeyi tercih ederim'' dedi.

DEPREMDE DOSTLARIMA ULAŞAMADIM

Büyük Kahramanmaraş depremi için duyduğu acıyı da kelimelere döken oyuncu "Yandık yıkıldık... Kafamı toparlamaya çalışıyorum, düşüyorum. Mesleki olarak her şehirde bazen bir yıl, bazen 2 yıl kalıyoruz; orada dost olduğum insanlara ulaşamadım. Kaybına dair bile ulaşamadım" dedi.