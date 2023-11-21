Nostalji gecesi

TSM sanatçısı Muazzez Ersoy, önceki akşam Ankara'daki Günay Restoran'da sevenleriyle bir araya geldi. Ersoy'un sahne aldığı gece de tam anlamıyla nostalji şöleni yaşandı. Renkli repertuarı ile coşkuyu doruklara çıkaran Ersoy, hareketli sahne şovu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle alkış yağmuruna tutuldu. Yıllara meydan okuyan klasiklerini art arda seslendirerek 2,5 saat boyunca müzik dolu bir gece yaşatan Ersoy, hayranlarına unutulmaz bir gece armağan etti.