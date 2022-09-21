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21 Eylül 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 16:00:00

Nliperi'den özür diledi

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Niperi Şahinkaya sevgilisi Emre Yusufi ve bir arkadaşları Altın Koza Film Festivali için gittiği Adana'da kaldığı otelde oyuncu Burak Deniz'in sözlü saldırısına uğramıştı.

Niperi Şahinkaya sevgilisi Emre Yusufi ve bir arkadaşları Altın Koza Film Festivali için gittiği Adana'da kaldığı otelde oyuncu Burak Deniz'in sözlü saldırısına uğramıştı. Oyuncu, meslektaşı Şahinkaya ve sevgilisiyle yaşadığı tartışma için özür diledi. Deniz, "Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından, ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyorum" dedi. Nilperi Şahinkaya, Deniz'in sözlü saldırısını yargıtaya taşıyarak oyuncu hakkında dava açmıştı.

Etiketler : Niperi Şahinkaya Deniz Emre Yusufi
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