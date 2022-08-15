Oyuncu Aslı Enver ile geçtiğimiz aylarda ilişkisine nokta koyan işadamı Önder Öztarhan, önceki gece Bebek'te bir mekanda esmer bir güzelle objektiflere yansıdı. Habercileri fark eden Öztarhan, baş başa yemek yediği kız arkadaşını önden göndererek hedef şaşırttı. Kız arkadaşının ayrılmasından yaklaşık 30 dakika sonra mekandan çıkan Öztarhan, habercilerin sorularını yanıtsız bıraktı. İşadamının geçtiğimiz aylarda evliliğe doğru giden ilişkilerini noktalayan Aslı Enver'in, Berkin Gökbudak'la görüntülendiği hafta, esmer bir hanımefendiyle baş başa yemeğe çıkması "Önder'in Nispet gecesi" olarak yorumlandı. 'Sırça' adlı tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkan 38 yaşındaki oyuncunun Berkin Gökbudak'la evlilik kararı aldıkları iddia edildi.

