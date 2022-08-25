Nişanlısıyla uçakta tanışmış

İtalya'da nikâh masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, nişanlısı Nazım Akmandil'le nasıl tanıştıklarını anlattı: ''Berlin'e uçarken, yan yana oturduk. Pasaport kuyruğunda karşılaşınca 1 saat 45 dakika konuştuk.''

Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programına katılan Burcu Esmersoy, evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Nazım Akmandil ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Uçakta başlayan aşklarını nikah masasında sonlandıracaklarını belirten Esmersoy, "Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Uçak kalkmadan uyurum" dedi.

PASAPORTTAN AŞK ÇIKTI

Esmersoy, "Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, çıktık, pasaport kuyruğunda karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık'' dedi. Esmersoy, nişanlısından evlenme teklifi aldığı aşıklar şehri İtalya'da 3. kez nikâh masasına oturacak. Sunucu, daha önce Massimo Cusimano ve Berk Subayatmaz'la evlenip boşanmıştı.

