Nişanlıma hep mesaj atıyorlar

Sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile nişanlandıktan iki hafta sonra sürpriz bir kararla ayrılmış, birkaç gün içinde de yeniden barışmıştı. '2. Sayfa' adlı programa konuşan Tayfur, "Burak'ın DM'sine girseniz gözlerinizin fal taşı gibi açılacağı isimler mesaj atıyor. Direkt yürüyorlar. Olumsuz şeyleri artık görmezden geliyorum" dedi. Babasının nişana katılmamasıyla ilgili de konuşan Tayfur, "Nişandan üç gün önce babamın yanına gittik. Beni ondan istedi. Cennet Adası'ndan çıkmıyor babam. Burak'ı sevdi, öyle olmasa nişanımız gerçekleşmezdi" dedi.