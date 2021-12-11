11 Aralık 2021 Cumartesi 09:18:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 09:21:00
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi
Survivor 2020 yarışması ile adını duyuran Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı'dan ayrıldıktan sonra yine bir Survivor finalistiyle anılmaya başladı.
Yarışmanın şampiyonu Ogeday Girişken ile adı anılan Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde arkadaş grubu ile Kapadokya tatiline gitti. Nisa ve Ogeday önceki akşam bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldı. İkiliyi görenler 'Nisa Survivor'ı seviyor' yorumlarında bulundu.