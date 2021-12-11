Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi

Yarışmanın şampiyonu Ogeday Girişken ile adı anılan Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde arkadaş grubu ile Kapadokya tatiline gitti. Nisa ve Ogeday önceki akşam bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldı. İkiliyi görenler 'Nisa Survivor'ı seviyor' yorumlarında bulundu.