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23 Ekim 2023 Pazartesi 07:27:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 07:27:00

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

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Oyuncu Nilüfer Açıkalın, Nişantaşı'nda gazetecilerle sohbet etti. Nilüfer Açıkalın, "Aman he beni kötü çıkarmayın, güzel çıkarın" diyerek espri yaptı.

Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Nilüfer Açıkalın, Nişantaşı City's'de ortaya çıktı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Açıkalın'ın utangaç tavırları dikkat çekti. Sanatçı, "Öykü kitaplarımın üzerinde çalışıyorum. Bir de tiyatro oyunum var. Bazı işlerim nedeniyle Nişantaşı'na geldim" dedi. Habercilerle şakalaşan Açıkalın, "Aman he beni kötü çıkarmayın, güzel çıkarın" diyerek espri yaptı.

Etiketler : oyuncu nilüfer açıkalın espri
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