Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Nilüfer Açıkalın, Nişantaşı City's'de ortaya çıktı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Açıkalın'ın utangaç tavırları dikkat çekti. Sanatçı, "Öykü kitaplarımın üzerinde çalışıyorum. Bir de tiyatro oyunum var. Bazı işlerim nedeniyle Nişantaşı'na geldim" dedi. Habercilerle şakalaşan Açıkalın, "Aman he beni kötü çıkarmayın, güzel çıkarın" diyerek espri yaptı.