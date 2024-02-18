Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, rapçi Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi. Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikili, önceki akşam Etiler'de bir restoranda baş başa yemek yedi. Keyifli oldukları gözüken Aktaş ve Aydın çifti, çıkışta el ele objektiflere yansıdı. Hakan Aydın yeni şarkısı 'Güzel ve İddialı'yı 25 yaşındaki sevgilisine yazdığını söyledi. Aktaş ise, hızlı adımlarla sevgilisinin aracına bindi. Nilsu Berfin Aktaş ve Hakan Aydın çifti gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.