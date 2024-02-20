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Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı
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20 Şubat 2024 Salı 13:05:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 13:05:00

Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

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Senden Önce dizisi ile yıldızı bir kez daha parlayan Nilperi Şahinkaya'yı görenler inanamadı. Özel bir çekim için objektif karşısına geçen güzel oyuncunun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarına bakan bir daha baktı. Ünlü oyuncunun Türk Pop Müziği'nin minik serçesi Sezen Aksu'ya benzerliği dikkat çekti.

Kanal D'de yayınlanan Senden Önce dizisinde Sahra karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya, Sezen Aksu'ya benzerliği ile gündeme geldi. Senden Önce'nin dizisinin yanı sıra "Hücreler" isimli oyun ile de seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Esquire Türkiye Dergisi'ne çok özel pozlar verdi. Bu pozları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuya hayranları "Sezen Aksu'nun gençlik yıllarını gördüm resmen" "Minik Serçe olmuşsun Nilperi" yorumları yapıldı.

Oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliği ile de büyülemeye devam eden Nilperi Şahinkaya zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'yı buluşturan dizi Senden Önce, ters köşe hikayesi ile salı akşamları Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Etiketler : nilperi şahinkaya sezen aksu senden önce
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