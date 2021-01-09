Nilperi Şahinkaya'nın çocukluk hayali gerçek oldu

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, oyunculuk sektörüne nasıl başladığını anlattı. 9 yaşında bu mesleği yapmak istediğine karar verdiğini söyleyen Şahinkaya, ‘’Ailem beni 9 yaşında tiyatro oyununa götürmüş. O ışıklar ve dekor karşısında büyülendiğimi hatırlıyorum. Ben de 'Bu dünyada yaşamak istiyorum' dedim ve karar verdim” diye konuştu.