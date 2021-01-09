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09 Ocak 2021 Cumartesi 21:02:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 12:45:00

Nilperi Şahinkaya'nın çocukluk hayali gerçek oldu

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya, oyunculuk sektörüne nasıl başladığını anlattı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, oyunculuk sektörüne nasıl başladığını anlattı. 9 yaşında bu mesleği yapmak istediğine karar verdiğini söyleyen Şahinkaya, ‘’Ailem beni 9 yaşında tiyatro oyununa götürmüş. O ışıklar ve dekor karşısında büyülendiğimi hatırlıyorum. Ben de 'Bu dünyada yaşamak istiyorum' dedim ve karar verdim” diye konuştu.

Etiketler : Nilperi Şahinkaya oyuncu magazin
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