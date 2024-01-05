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05 Ocak 2024 Cuma 07:39:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 07:39:00

Nilperi Şahinkaya: Disiplinli çalışırım

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya işinde disiplinli olduğunu belirtti.

Uzun süre ara verdiği setlere 'Senden Önce' dizisiyle dönmeye hazırlanan oyuncu Nilperi Şahinkaya işinde disiplinli olduğunu belirtti. Oyuncu, BeStyle Magazine için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, "Ben hep disiplinli, titizlikle çalışan, elimden gelenin en iyisini yapmak için gecemi gündüzüme katan bir oyuncu oldum" diye konuştu.

Etiketler : oyuncu nilperi şahin disiplin
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