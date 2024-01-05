Uzun süre ara verdiği setlere 'Senden Önce' dizisiyle dönmeye hazırlanan oyuncu Nilperi Şahinkaya işinde disiplinli olduğunu belirtti. Oyuncu, BeStyle Magazine için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, "Ben hep disiplinli, titizlikle çalışan, elimden gelenin en iyisini yapmak için gecemi gündüzüme katan bir oyuncu oldum" diye konuştu.