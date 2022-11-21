Nilgün Belgün'ün yüzünde bir tek botoks varmış

Ünlü tiyatrocu Nilgün Belgün, aşırı estetiğe karşı olduğunu söyledi. 25 yıl önce yüzüne bir tek botoks yaptırdığını söyleyen Belgün, o günden itibaren yüzüne herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti. Belgün, ''Hiçbir zaman aşırı bir şey yaptırmak istemem. Çünkü ben bir oyuncuyum. Mimiklerimi yapmalıyım. Ben oyuncu olan herkese ve olmayan herkese söylüyorum. Yüzünüzle ne kadar çok oynarsanız, o kadar iyi olmuyor. Her şeyin bir dozu var. Herkes çok yapay oluyor. Herkesin yüzü birbirine benziyor" dedi.