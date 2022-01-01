1 oyun 3 hikaye

Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un kadın-erkek ilişkilerini üç farklı hikaye ile anlattığı müzikli komedi 'Kalptan Kalbe', perde açmak için gün sayıyor. Peter Quilter'in orijinal hikayesinden Serkan Budak'ın uyarlaması ve yönetmenliği ile sahnelenecek oyununun müzik direktörlüğü ise Metin Özülkü'ye ait. Yoğun hazırlık sürecinin ardından oyun, 15 Ocak'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak.