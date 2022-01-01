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01 Ocak 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 11:30:00

Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'dan 1 oyun 3 hikaye

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Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un kadın-erkek ilişkilerini anlattığı müzikli komedi 'Kalptan Kalbe', seyirci ile buluşmak için gün sayıyor.

Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un kadın-erkek ilişkilerini üç farklı hikaye ile anlattığı müzikli komedi 'Kalptan Kalbe', perde açmak için gün sayıyor. Peter Quilter'in orijinal hikayesinden Serkan Budak'ın uyarlaması ve yönetmenliği ile sahnelenecek oyununun müzik direktörlüğü ise Metin Özülkü'ye ait. Yoğun hazırlık sürecinin ardından oyun, 15 Ocak'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak.

Etiketler : nilgün belgün bekir aksoy kalpten kalbe oyun komedi magazin
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