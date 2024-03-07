Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Oyuncu Nilgün Belgün, mutlu evliliğin cildi güzelleştirdiğini söyledi. 70 yaşındaki Belgün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında LIV Hospital'da 'Yaş Aldıkça Güçlen Güzelleş ve Işılda' paneline katıldı. "Ben menopoz dönemi yaşamadım. 4 kere evlenip boşanmak beni genç tuttu" diyerek herkesi güldüren Belgün, "Tabii bu işin espri tarafı sağlıklı ve mutlu bir evlilik hem ruhunuzu hem kalbinizi hem bedeninizi besler bu da yüzünüze cildinize yansır" dedi.