Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi

Nilay Deniz, eşi Erçin Karabulut’un partner olarak Yiğit Kirazcı ile oynamalarını önceden beri çok istediğini söyledi. Oyuncu, “Erçin sonunda istediğin oldu dedim. Çünkü partneri oynamamızı çok istiyordu. Çok güzel bir şey çıkacak ortaya diyordu. Onun senelerdir istediği şey oldu. Ben de ayrıca mutlu oldum” diye konuştu.