26 Ekim 2020 Pazartesi 16:34:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 12:44:00
Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi
‘Çatı Katı Aşk'ta rol alan Nilay Deniz ile Yiğit Kirazcı, sosyal medyada hayranlarının sorularını yanıtladı.
Nilay Deniz, eşi Erçin Karabulut’un partner olarak Yiğit Kirazcı ile oynamalarını önceden beri çok istediğini söyledi. Oyuncu, “Erçin sonunda istediğin oldu dedim. Çünkü partneri oynamamızı çok istiyordu. Çok güzel bir şey çıkacak ortaya diyordu. Onun senelerdir istediği şey oldu. Ben de ayrıca mutlu oldum” diye konuştu.