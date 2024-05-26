Arabesk söyleyecek

Şarkıcı Nil Karataş annesi Nil Nilgün'le önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Şarkılarını yaptıktan sonra ilk önce annesine dinlettiğini söyleyen Karataş, "İlk onun düşüncelerini öğreniyorum, o konuda güvenim tam, kulağı gerçekten iyi" dedi. Yeni şarkı hazırlığında olduğunu belirten Karataş, "Şarkılarım çıkıyor, yaz konserlerim başlayacak, yazın da bir şarkım çıkacak, eylül ayında da arabesk şarkım gelecek" diye konuştu.