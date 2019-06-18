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18 Haziran 2019 10:35 | Salı

Nil Burak kimdir? Nil Burak kaç yaşında, nereli?

Nil Burak kimdir? Nil Burak kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor. Nil Burak, katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalar ile gündem konusu oluyor. Nil Burak, Avrupa Yakası, Kaldırım Çiçeği, Çalıkuşu ve Doğru Yoldan Ayrılanlar dizileri ile Merhaba Tatlım, Eksik Etek, Gülşah ve Hamsi Nuri sinema filmlerinde oynadı. Kıbrıs Türkü şarkıcı Pembe Nihal Munsif ya da bilinen sahne adıyla Nil Burak, 27 Nisan 1948 tarihinde Lefke’de dünyaya geldi. Babası Kıbrıs'ın en eski sinema işletmecisi ve narenciyecisi, annesi ise ev hanımı olan Pembe Nihal Munsif, üç kardeşin en küçüğüdür. İşte Nil Burak'ın bilinmeyenleri...

Katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Nil Burak hakkında araştırmalar yapılıyor. Nil Burak kimdir? Nil Burak kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları tüm magazin takipçileri tarafından araştırılıyor.  Müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarına uzanan Nihal Munsif’in müzik kariyeri, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği'nin korosunda şarkı söyleyerek başlamıştır. Kıbrıs Amerikan Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra dil eğitimi almak üzere İngiltere’ye giden Nihal Munsif, amatör olarak ilk defa Londra Gallipoli Restaurant'ta sahneye çıkmıştır. İşte Nil Burak'ın merak edilen hayatı... 

NİL BURAK KİMDİR? NİL BURAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
27 Nisan 1948 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti, Lefke’de üç kardeşin en küçüğü olarak doğmuştur. Asıl adı Pembe Nihal Munsif’dir. Babası narenciyeci ve sinemacılık yapıyordu. Nil Burak, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği’nin korosunda şarkı söylemeye başladı.

Kıbrıs Amerikan Kız Koleji'nden mezun oldu. 1963 yılında Rumların saldırılarından kaçarak Lefke'den Lefkoşa'da bir ailenin yanına sığındılar. Daha sonra İngilizcesini ilerletmek için İngiltere'ye halasının yanına gönderildi. Londra'da iken amatör olarak Londra Gallipoli Restaurant'ta sahneye çıktı.

1969 yılında Ankara'da İngiliz sefaretinde sekreter olarak çalıştı. Bu arada görücü usulü bir evlilik yaptı,1971'de boşandı.

1975 yılında arkadaşları ile birlikte tatil için İstanbul'da Hilton'da kalırken Lale Oraloğlu'nun oğlu Akın'la tanıştı İstanbul'un o dönemdeki en önemli gece kulübü olan Playboy'da, eğlenirken Sadri Alışık'ın daveti üzerine sahneye çıkmış, o gece on tane şarkı söylemiş ve çok beğenilmiş. Playboy'dan sahne teklifi gelir. O gece orada bulunanlar arasında Zeki Müren, Ayhan Işık, Sadri Alışık, Çolpan İlhan, Ekrem Bora, Nebahat Çehre gibi isimler varmış. Zeki Müren tarafından adının Nil Burak olarak değiştirilmesi istenmiştir. Ardından Profesyonel olarak Playboy'da sahneye çıkmaya başlamıştır. İki ay sonra Fahrettin Aslan'ın transferiyle Maksim Gazinoları'nda çalışmaya başladı. Sonraki 16 yıl boyunca Maksim'de çalıştı.

Ardından ilk televizyon deneyimini canlı orkestra eşliğinde yapar ve İngilizce ile birlikte o dönemin popüler Türkçe şarkılarını seslendirerek ün kazanır.

Türkiye'de çalışma izni almak için 19 Kasım 1977 tarihinde menajeri Engin Kefkef ile formalite evliliği yaptı, 10 gün sonra boşandı.

1975 yılının ortalarında Şanar Yurdatapan'ın "Şat yapım"ı tarafından yapılan ilk plağı "Tatlı Tatlı-Sus" ile listelerde bir numaraya kadar yükselip Altın Plak ödülü kazanır.

Bir çok ünlü hocadan Türk ve batı müziği dersleri aldı. Türkiye'nin en ünlü orkestraları ile çalıştı. 70'lerin sonlarına doğru Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile "İnsanoğlu Tuhaftır" adlı kabare show'da oynadı. Kabare şovun müzikleri ise Şanar Yurdatapan tarafından bestelenip Attila Özdemiroğlu tarafından düzenlemeleri yapıldı.

Daha sonra Ali Poyrazoğlu, Şemsi İnkaya, Atilla Arcan, Yalçın Menteş ve Oya Başar – Levent Kırca gibi usta isimlerle kabare show programları yaptı.

1978 yılında sözlerini kendisinin yazdığı ve Yaşar Güvenir'in bestelediği "yalnızım ben" adlı şarkısını 45'lik plak yaptı. Bu şarkı 2008 yılında başrolünde Melis Birkan ve Cemal Hünal'ın paylaştığı ve yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Issız Adam" sinema filminde kullanıldı.

Bir dönem Caddebostan Maksim Gazinosu'nda Neco ile birlikte sahne aldı.

Nil Burak, 1982 yılında Şili'de gerçekleşen bir festivalde Ülkü Aker–Selmi Andak ortak çalışması Oryantal ile Türkiye'yi temsil etti.

Nil Burak 'ın dördüncü long playi 'Bizim Diyar' da bir önceki albümde olduğu gibi Orhan Gencebay'ın sahibi olduğu Kervan Plakçılık'tan çıktı. Nil Burak ayrıca bu albümde söz ve müziği Orhan Gencebay'a ait olan "bulamadık ki" adlı şarkıyı seslendirdi.

1985 yılında Eurovison şarkı yarışması Türkiye elemelerinde 3. oldu. 1985 yılında İtalya Akdeniz şarkı yarışmasında Palermo Müzik Festivali'ne katıldı. Sözleri Aysel Gürel'e, bestesi Selmi Andak'a ait olan "Güneş Bir Kere Doğdu" şarkısı ile birinci oldu. Daha sonra İrlanda Cavan Müzik Festivali'nden 'En iyi yorumcu', 'En iyi aranjman' ve İkincilik ödülleri olmak üzere toplam üç ödül birden alarak döner.

1986 yılında Türkiye Eurovision şarkı yarışmasında İbo ile birlikte Aysel Gürel–Selmi Andak ortak çalışması olan Yaşa Yaşa adlı parçayla üçüncü olurlar.

Yurt içi ve yurt dışında aralarında dünyaca ünlü Paris Olympia ve Londra The Talk of the Town gibi müzikhollerinin de bulunduğu yerlerde özel orkestralar eşliğinde sayısız konserler verdi. Bunlara ilaveten Türkiye'yi temsil etmek üzere Dışişleri Bakanlığı görevlisi olarak tüm Avrupa ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetleri, Çin, Arjantin, Venezuela, Brezilya ve A.B.D'de New York, Washington, Los Angeles'ta çeşitli konserler verdi.

1988 yılında Nil Burak; Uğur Dikmen, Kandemir Konduk ve Ali Poyrazoğlu ile birlikte hazırladığı 'Zurna Kazım' adlı albümünü çıkardı.

1989 yılında çıkardığı "Oldu Olacak" albümünde sözleri Cem Karaca'ya bestesi Nil Burak'a ait olan Sende Başını Alıp Gitme şarkısı çok beğenildi.

Nil Burak, Türk pop müziğine olan katkılarından dolayı Popsav tarafından "25. yıl hizmet ödülü"ne Ajda Pekkan, Esin Afşar, Esmeray, Nilüfer, Nükhet Duru, Sezen Aksu ve Tülay Özer ile birlikte layık görüldü.

Evlilikleri :

1.eşi: Nil Burak'ın 1969 yılında F.Ç. ile evlendi. 1971 yılında boşandı.
2.eşi: ikinci evliliğini 19 Kasım 1977 tarihinde menajeri Engin Kefkef ile yaptı. 10 gün sonra boşandı.
3.eşi : 1980'lerde iş adamı Şamil Tokses ile 6 yıl gizli aşk yaşadı. Daha sonra evlendiler. 1987 doğumlu Cemre adında bir oğlu vardır.
4.eşi : 1991 yılında tanıştığı Erkal Işıksal ile 1993 yılında evlendi. 2o yıl sonra eşi terk edip gidince boşandı.

Nil Burak, 1996 yılında Kıbrıs'ta Girne'ye yerleşti ve Collanade Hotel adında butik bir otel sahibi olarak turizm sektörüne atıldı.

45'lik Plakları :

1975 – Sus / Tatlı Tatlı (Atlas)
1975 – Ben Anlamam / Seni İyi Tanırım (Atlas)
1975 – Bir Eski Şarkı / Birisine Birisine (Atlas)
1975 – Canıma Değsin / Ya Mustafa (Atlas)
1977 – Dünyamı Yıktı Geçti / Kırk Yılda Bir (Yavuz)
1978 – Gözünüz Aydın / Yalnızım Ben (Yavuz)

Albümleri (LP,MC,CD):

1977 – Nil Burak (1977) (Atlas)
1979 – Benim Adım Şarkıcı (Yavuz)
1980 – İki Elim Yakanda, Boş Vere Boş Vere (Kervan)
1982 – Bizim Diyar (Kervan)
1984 – Benim Sevdam (Yaşar)
1988 – Zurna Kazım (Göksoy)
1989 – Oldu Olacak (Bayar&Foneks)
1992 – İşte Banko (Raks)
1995 – Nil Burak'95 Akdeniz Rüzgarı (Göksoy)
2008 – En İyileriyle Nil Burak (1975-1985) (Ossi)
2008 – Bir Numaramsın (Ossi)

Filmleri ve Dizileri :

1973 – Hamsi Nuri (sinema)
1975 – Gülşah (sinema)
1975 – Haydi Gençlik Hop Hop (sinema)
1976 – Eksik Etek (sinema)
1976 – Merhaba Tatlım (sinema)
1976 – Doğru Yoldan Ayrılanlar (Dizi)
1986 – Çalıkuşu (TRT) (Dizi)
1996 – Kaldırım Çiçeği (Dizi)
2008 – Avrupa Yakası (5.Sezon-146.Bölümü'ne konuk oyuncu olarak katılmıştır)

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