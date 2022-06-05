Nikâhlarını Roma sokaklarında kutladı

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup İtalya'da dünya evine girdi. Çift, nikâh sonrası arkadaşlarıyla Roma sokaklarında eğlendi. Sütşurup eşi Mustafa Sandal'la birlikte çekildikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlandı. Sütşurup gönderisinin altına, "Nereden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var cümleye dökülünce anlamlı olan "BİZ" İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim. 03/06/2022" notunu düşerek mutluluğunu dile getirdi.