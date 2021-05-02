  • BIST
    1397.82
  • Dolar
    8,2763
  • Euro
    9,9894
  • Altın
    470,7530
İstanbul
13 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri'nden çalışma izin görev belgelerine ilişkin genelge
2 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Adana'da çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza
Otogarda yakalanan bombacılar tutuklandı
Başkan Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
Şehidimizin kanı yerde kalmadı!
AB ülkesinden çok konuşulacak itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! İstanbul'da yakalandı
Zarif sızdırılan röportajdaki sözleri nedeniyle özür diledi
Kuzey Kore'den ABD'ye açık tehdit: Çok vahim durumda kalırlar!
Bakan Akar ve komutanlar Kuzey Irak'ta
Bilim Kurulu Üyesi İlhan açıkladı: 29 Ekim'de rahatlarız
Bakan Yanık duyurdu: Hane başı 1100 lira ödenecek
Türkiye'de Hindistan varyantı paniği: Öldürücü lafı doğru değil
Mısır İhvan'ı Türkiye'ye teşekkür etti
Kan donduran cinayet: Cesedi, otomobilinin bagajında bulundu
Adana'da hareketli saatler!
Washington'da terör lobisi
Çin-ABD arasında yeni kriz! Sosyal medya paylaşımını geri çekti
Su israfına böyle dikkat çektiler
Hastalığa inat hayata sarıldı
Korkutan zayıflık
Nikah varsa para yok
SÖYLEDİKLERİNE PİŞMAN OLDU
02 Mayıs 2021 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 19:00:00

Nikah varsa para yok

ABONE OL

Popçu Serdar Ortaç ile 2014'te evlenen ve Eylül 2019'da boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, 19 aylık yalnızlıktan sonra aradığı aşkı buldu.

Popçu Serdar Ortaç ile 2014'te evlenen ve Eylül 2019'da boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, 19 aylık yalnızlıktan sonra aradığı aşkı buldu. Bir süredir birlikte olduğu iddia edilen gizemli erkek arkadaşıyla nikah masasına oturacağı konuşulan Chloe, eğer evlenirse Serdar Ortaç'ın kendisine verdiği nafakayı yasalar gereği alamayacak.


Etiketler : Popçu Serdar Ortaç Chloe Loughnan nafaka
Okyanus ortasında romantizm!

Okyanus ortasında romantizm!
İlham kaynağı hız!

İlham kaynağı hız!
Kapadokya'dan festivallere

Kapadokya'dan festivallere
Sürprizin ardından reklam çıktı

Sürprizin ardından reklam çıktı
Eşe son sarılış

Eşe son sarılış
Beni Nilüfer şarkıcı yaptı

Beni Nilüfer şarkıcı yaptı
Final sonrası kişisel bakım

Final sonrası kişisel bakım
NASA beni takip ediyor!

NASA beni takip ediyor!
Sadece rol arkadaşı

Sadece rol arkadaşı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER