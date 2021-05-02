Nikah varsa para yok

Popçu Serdar Ortaç ile 2014'te evlenen ve Eylül 2019'da boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, 19 aylık yalnızlıktan sonra aradığı aşkı buldu. Bir süredir birlikte olduğu iddia edilen gizemli erkek arkadaşıyla nikah masasına oturacağı konuşulan Chloe, eğer evlenirse Serdar Ortaç'ın kendisine verdiği nafakayı yasalar gereği alamayacak.





