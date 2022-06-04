Nikâh şahidi olacak

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı tek kişilik gösterisiyle Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Gecede iki farklı kostümle sahneye çıkan Sakallıoğlu, esprilerinin yanı sıra 6 dansçı eşliğinde yaptığı gösterileriyle de izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösterisi sırasında anısını anlatmak için bir izleyiciyi sahneye davet eden Sakallıoğlu, misafirinin nişanlısıyla gösteriyi izlemeye geldiğini öğrendi. Komedyen sahnede hayranının düğününde nikâh şahidi olacağının sözünü verdi.

