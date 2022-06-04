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04 Haziran 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 15:00:00

Nikâh şahidi olacak

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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı tek kişilik gösterisiyle Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı tek kişilik gösterisiyle Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Gecede iki farklı kostümle sahneye çıkan Sakallıoğlu, esprilerinin yanı sıra 6 dansçı eşliğinde yaptığı gösterileriyle de izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösterisi sırasında anısını anlatmak için bir izleyiciyi sahneye davet eden Sakallıoğlu, misafirinin nişanlısıyla gösteriyi izlemeye geldiğini öğrendi. Komedyen sahnede hayranının düğününde nikâh şahidi olacağının sözünü verdi.

Etiketler : yasemin sakallıoğlu doğru koca nasıl seçilir nikah şahidi
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