Nikah öncesi single

Programında solistlik yapan Çağlar Ökten ile Prag'da 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, 'Bak Gör' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Altan Çetin'e ait olan şarkının düzenlenmesini Alper Atakan üstlendi. Şarkının klibinin yönetmen koltuğunda Seçkin Süngüç oturdu. Sayan'ın yeni şarkısı müzikseverlerden tam not aldı.

