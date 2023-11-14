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14 Kasım 2023 Salı 13:36:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 13:36:00

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşler, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam hakkında, "suç gelirlerinin aklaması" suçundan gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Beşiktaş, Şişli ve Kars'ta belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUN DEVAMI

Bu arada, Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam'la ilgili çalışmanın, daha önce "nitelikli dolandırıcılık" konusuyla ilgili bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın devamı olduğu öğrenildi.

Söz konusu soruşturmada, ülke genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Bu yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüpheliler, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme ve herhangi bir araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti.

Bunun üzerine 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

Etiketler : nihal candan bahar candan gözaltı
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