NFT'ye kitapla giriyor

Teoman NFT dünyasına açılıyor. Rockçı, Zorlu PSM sahnesinde hayranlarıyla bir araya geldi. Teoman, 'N'apim Tabiatım Böyle', 'İstanbul'da Sonbahar', 'Paramparça, 'Gönülçelen', 'Papatya' ve 'Rüzgar Gülü' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahnesinde J. D. Salinger'in 'Çavdar Tarlasında Çocuklar' kitabından sayfalar okuyan Teoman, "Ben bu kitabı NFT yapacağım. Benim için değerli. Yeni nesilde de benim yaptığım NFT ile yer bulmasını isterim" diyerek dijital dünyaya giriş yapacağını açıkladı.