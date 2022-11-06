NFT'de alıcısı yok

Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü ve Tansel Öngel ile başrolünü paylaştığı 'Hayat Bugün' dizisinde yer alan oyuncu Hande Doğandemir, NFT dünyasına girdi. Doğandemir, kendi çektiği fotoğraflardan oluşan 12 parçalık NFT koleksiyonunu satışa çıkarmıştı. Henüz alıcı bulamayan fotoğraflar 576 dolar (10 bin 694 TL) değerinde. Oyunculuğun yanı sıra fotoğraf çekmeyi çok seven Doğandemir, geçtiğimiz haftalarda bir açıklamasında, "Oyunculuk dışında çektiğim fotoğraflarla bir NFT serisi çıkarmak üzereyim. Bu da beni çok heyecanlandırıyor" demişti.

