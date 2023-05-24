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24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:34:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:34:00

Nezaket ve saygı çok önemli

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Başak Dizer, şiddete karşı olduğunu söyledi.

Stilist Başak Dizer, şiddete karşı olduğunu söyledi. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'la mutlu bir evliliği olan Dizer, Marie Claire dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Stilist, hassas olduğu şeyleri açıkladı. Dizer, "Benim için kibarlık, nezaket ve saygı çok önemli! Onu da kolay kolay bozmam. Benim hassas olduğum şeyler çok net. Hayvan, çocuk ve kadına yapılan her türlü şiddet, eziyet ve baskı beni çok sinirlendiriyor" dedi.

Etiketler : başak dizer kıvanç tatlıtuğ şiddet
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