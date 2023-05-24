Stilist Başak Dizer, şiddete karşı olduğunu söyledi. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'la mutlu bir evliliği olan Dizer, Marie Claire dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Stilist, hassas olduğu şeyleri açıkladı. Dizer, "Benim için kibarlık, nezaket ve saygı çok önemli! Onu da kolay kolay bozmam. Benim hassas olduğum şeyler çok net. Hayvan, çocuk ve kadına yapılan her türlü şiddet, eziyet ve baskı beni çok sinirlendiriyor" dedi.