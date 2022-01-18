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Neyin paniği bu?
18 Ocak 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 12:30:00

Neyin paniği bu?

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Oğuzhan Koç, akşam yemeği yediği bir mekandan film setlerini aratmayacak bir kaçış planı yaptı.

Oğuzhan Koç, akşam yemeği yediği bir mekandan film setlerini aratmayacak bir kaçış planı yaptı. Demet Özdemir ile biten ilişkisine dair sorulardan kaçmak için mekanın otopark kısmına arabasını sıfır yanaştıran şarkıcı, valelerden yardım istedi. Valeler, otopark girişinin ışıklarını kapatıp Vito araç ile görüş açısını tamamen kapatmaya çalıştı. O sırada vito araç geri geri geldiği sırada apartmanın kolonuna sertçe çarptı. Ardından aracına binen Koç, oradan hızlıca uzaklaştı.

Etiketler : Neyin paniği bu Oğuzhan Koç Demet Özdemir
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