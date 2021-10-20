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20 Ekim 2021 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 20:00:00

New York'ta sıradışı imaj

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Oyuncu Gonca Vuslateri, Hakan Akkaya'nın New York'taki showromuna özel yaptığı yeni koleksiyonun kampanya yüzü oldu.

Oyuncu Gonca Vuslateri, Hakan Akkaya'nın New York'taki showromuna özel yaptığı yeni koleksiyonun kampanya yüzü oldu. Çekimlerde Vuslateri bambaşka bir görünüme kavuştu. Kafatası kalıbı alınarak protezi çıkarılan oyuncu, makyaj hileleriyle saçları kazıtılmış bir şekilde objektif karşısına geçti. "Kendini olduğu gibi kabul etmek kendi hikâyenin arkasında durmakla başlar" mesajını veren Vuslateri, öğretilmiş kadın fotoğraflarının dışına çıktıklarını söyledi.

Etiketler : New York Oyuncu Gonca Vuslateri Hakan Akkaya showrom
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