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31 Ekim 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 10:00:00

New York'ta kafa dağıtıyor

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Hakan Baş'la 3 yıllık evliliklerinde sorun yaşayan Bensu Soral, ilişkisini kurtarmaya çalışıyor. Oyuncu, Hande Erçel ve arkadaşlarıyla ABD'ye tatile gitti.

Hakan Baş'la 3 yıllık evliliklerinde sorun yaşayan Bensu Soral, ilişkisini kurtarmaya çalışıyor. Oyuncu, Hande Erçel ve arkadaşlarıyla ABD'ye tatile gitti.

2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile nikah masasına oturan Bensu Soral, evliliğinde zor günler yaşıyor. Boşanacakları konuşulan çiftten Soral, zor günleri geride bırakmak için Hande Erçel'in de olduğu bir grup arkadaşıyla New York'a gitti. Oyuncu, ABD sokaklarında gezerek kafasını dağıtıyor. Soral, New York'ta çekildiği bir kareyi 4,4 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Soral'ın gönderisine hayranları beğeni ve yorumlarda bulundu. Geçtiğimiz günler Bensu Soral'la Hakan Baş çifti, bir mekânda arkadaşlarıyla buluşup birlikte aynı araçta ayrılınca ikilinin barıştıkları iddia edilmişti. Hakan Baş habercilerin soruları karşısında, "Bensu, ne derse o" diye cevap vermişti. Baş'ın açıklaması sonrası ikilinin ayrılıp ayrılmayacaklarına Soral'ın karar vereceği yorumları yapılmaya başlandı.

Etiketler : New York Hakan Baş Bensu Soral
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