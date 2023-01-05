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05 Ocak 2023 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 18:30:00

New York panolarını onlar süslüyor

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Yurtdışında pek çok ödüle layık görülen 'Sen Çal Kapımı' dizisinin oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başarısı sürüyor.

Yurtdışında pek çok ödüle layık görülen 'Sen Çal Kapımı' dizisinin oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başarısı sürüyor. İkili, 'The Netizens Report' tarafından yapılan oylamayla 2022'nin Asyalı Ünlüsü listesinde, ilk 20'ye girmeyi başardı. Bu gelişme üzerine Erçel ile Bürsin, New York panolarında yer aldı ve Türkiye'den listeye giren ilk isimler oldu.

Etiketler : New York panoları 'Sen Çal Kapımı The Netizens Report
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