New York panolarını onlar süslüyor

Yurtdışında pek çok ödüle layık görülen 'Sen Çal Kapımı' dizisinin oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başarısı sürüyor. İkili, 'The Netizens Report' tarafından yapılan oylamayla 2022'nin Asyalı Ünlüsü listesinde, ilk 20'ye girmeyi başardı. Bu gelişme üzerine Erçel ile Bürsin, New York panolarında yer aldı ve Türkiye'den listeye giren ilk isimler oldu.

