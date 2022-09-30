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30 Eylül 2022 Cuma 10:22:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 10:22:00

Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı

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Müzik sektöründe çalışmalarına hız kesmeden devam eden Nevzat Türkyılmaz, ikinci albümü olan Piano House'nin pandemi döneminde dinleyicileri tarafından çok beğenildiğini belirtti. Çeşitli müzik platformlarında dinlenebilen ikinci albümü hakkında Türkyılmaz, şu sözlerle açıklamalarda bulundu: “Benim için her albümüm çok değerlidir. Çünkü her biri titiz bir çalışmanın sonucunda dinleyicilere sunulur. Bu durum Piano House için de geçerli. İlk albümüm gibi single bir albümdü ve tarzımı ortaya koyabildiğim bir çalışmaydı. Bu nedenle beni tatmin eden bir albüm olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.”

Piano House içinde aynı isimle bir şarkının bulunduğunu belirten Nevzat Türkyılmaz, "Benim için çok özel bir albümdü. Tek bir şarkıdan oluşan albümde yer alan şarkım, 1 dakika 3 saniye uzunluğunda. Oldukça ideal bir uzunluğa sahip olduğu için dinleyicilerim sıkılmadan şarkıyı dinleyebiliyor. Ayrıca hayranlarımdan şarkımla ilgili olumlu yorumlar da aldım." ifadelerinde bulundu.

Pandemiden Bunalan Dinleyicilerim Albümü Çok Beğendi

Pandemiden bunalan dinleyicilerinin albümü çok beğendiğini belirten Türkyılmaz, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Tek şarkıdan oluşan bu albümüm de 2020 yılında çıktı. Youtube Music, Deezer, Spotify, Apple Music gibi müzik dinleme platformlarında yayınlanan albümüme yoğun bir ilgi gösterildi. Bu durum elbette birçok şarkıcıyı olduğu kadar beni de çok mutlu ediyor. Bir şeyler yapıyorsunuz ve yaptıklarınız takdir görüyor. Adeta yeni çalışmalar için itici güç."

Single Bir Albümdü

"Piano House, ilk albümüm gibi single bir albümdü. Tek bir şarkıdan oluşuyor. Müzik sektöründeki profesyonel çalışmalarımın bir sonucuydu. Birçok farklı müzik platformunda yayınlanan albüme gelen olumlu eleştiriler, daha sonraki çalışmalarım için bana güç verdi. Dolayısıyla hayranlarımdan gelen yorumları çok önemsiyorum. Onların yorumları ile çalışmalarımı çok daha efektif bir şekilde sürdürme şansı elde ediyorum."

31 Ağustos 2020'de Spotify'de Yayınlandı

Albümün 31 Ağustos 2020 tarihinde Spotify'de yayınlandığını belirten Nevzat Türkyılmaz, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Albüm, Spotify'de yayınlandı ve oldukça fazla dinleyici sayısına ulaştı. Bunun yanı sıra Soundcloud'da da 265 milyondan fazla dinleyiciyle buluşarak müzik dinleme platformlarında ön plana çıkmaya başladı. Albümün elde ettiği başarı beni gerçekten çok mutlu etti."

Etiketler : Nevzat Türkyılmaz Albümün 31 Ağustos 2020 Spotify Soundcloud
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