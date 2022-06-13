Nesrin'i sildi

Evililik hazırlıkları yapan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı. Alkan, Instagram hesaplarından nişanlısını takipten çıkıp birlikte olan fotoğraflarını da sildi.

Aynı dizi setinde tanışıp arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu Nesrin Cavadzade'yle Gökhan Alkan, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçen ağustos ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten kötü haber geldi. İddialara göre ikili, ilişkilerini sonlandırdı. Gökhan Alkan'ın, Cavadzade'yi Instagram'dan takibi bıraktığı ve birlikte oldukları fotoğrafları kaldırdığı ortaya çıktı. Bu hamle ise iddiaların doğruluğunu güçlendirdi. Bodrum'da tatil yapan Cavadzade'nin hesabındaki fotoğraflar hala dururken taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.