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02 Mayıs 2021 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 11:00:00

Nesrin seti 1.5 saat bekletti

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Yönetmen Neslihan Yeşilyurt, Eda Ece ile sohbet ettiği için seti terk eden Nesrin Cavadzade'nin ardından açıklama yaptı: ''Sorun benim değil. Oyuncu ve yapımcı arasında.''

'Yasak Elma' setinde yaşanan gerginlikte bu kez söz hakkını yönetmen Neslihan Yeşilyurt aldı! Hafta içi dizide oynayan Nesrin Cavadzade'nin dizinin eski yönetmeni Yeşilyurt'un seti bırakıp Eda Ece ile sohbete başlamasına kızmış ve sahnesini bırakıp gittiği iddia edilmişti. Eda Ece, olayla bir ilgisi olmadığını söylerken Yeşilyurt ise Cavadzade'yi hedef aldı. Yönetmen yaptığı açıklamada kendisiyle ilgili bir durumun olmadığını seti terk ederek, 60 kişilik dizi ekibini ve oyuncu arkadaşlarını 1,5 saat boyunca bekleten Nesrin Cavadzade ile yapım şirketi arasında olduğunu söyledi. Yeşilyurt, ''Bu hadise, çalıştığı seti tamamlamadan, ekip arkadaşlarını 1,5 saat boyunca bekleterek hiçbir şekilde ulaşılamayan oyuncuyla yapım şirketi arasındadır'' dedi.

Etiketler : Yasak Elma Eda Ece Nesrin Cavadzade Neslihan Yeşilyurt
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