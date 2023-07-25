Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Oyuncu Nesrin Cavadzade, şimdilerde zor günler geçiriyor. Bodrum'da üstsüz görüntülenen oyuncu Nesrin Cavadzade'nin kendisini eve kapattığı iddia edildi. Sosyal medyada yapılan olumsuz yorumların ardından krize girdiği söylenen oyuncunun evinden çıkmayıp sık sık ağladığı söylendi. Cavadzade'nin, bir mücevher markasının çekimleri için böyle bir yöntemi tercih ettiği ortaya çıkmıştı. Cavadzade'nin, vücudunda güneş yanığı izi oluşmaması amacıyla üstsüz güneşlenmeye başvurduğu belirtilmişti.