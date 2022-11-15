‘Nesrin Akarsu'ya hayran kaldım!'

Bodrum'da 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında vefat eden Barış Akarsu'nun biyografi filmi 18 Kasım'da vizyona girecek. 'Barış Akarsu Merhaba' adlı yapımda 'Nesrin'i canlandıran oyuncu Aslıhan Kapanşahin merhum şarkıcının kardeşi Nesrin Akarsu'ya hayran kaldığını söyledi. Amasra'da bir araya geldiklerini belirten Kapanşahin, "Nesrin Abla'ya hayran kaldım. Duruşu, sevgisi, her şeyi o kadar net ki. Daha da güzeli canlandırdığınız kişiyle kan bağın varmışçasına bağ kurabilmek. Nesrin ablanın sevgiyle bana sarılması çok mutluluk verici. İyi ki hayatımdasın Nesrin abla" dedi.