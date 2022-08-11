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11 Ağustos 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 11:00:00

Neslihan'ın ilk projesi geliyor

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Başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Tuba Ünsal'ın paylaşacağı 'Gecenin Ucunda' dizisinin kadrosu tamamlandı.

Başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Tuba Ünsal'ın paylaşacağı 'Gecenin Ucunda' dizisinin kadrosu tamamlandı. Yapımcılığını TMC Film'in ve Neslihan Atagül'ün üstlendiği projenin oyuncuları kamera karşısına geçti. Yapımda, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesi anlatılıyor.

Etiketler : Neslihan Atagül Kadir Doğulu ve Tuba Ünsal Gecenin Ucunda
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