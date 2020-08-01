Neslihan Atagül'den samimi Kadir Doğulu açıklaması: İlk görüşte aşk diyemem
NTV'nin bayram ekranında yer alan "O Anın Hikayesi" programında Burak Özcan'ın sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül, Doğulu ile ilk tanıştıkları an da hissettikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
2013 yılında "Fatih Harbiye" dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016'da dünyaevine girdi. 'İlk görüşte aşk mıydı' sorusuna güzel oyuncu samimi cevaplar verdi:
"İLK GÖRÜŞTE AŞK DİYEMEM"
"İlk görüşte aşk diyemem ama şöyle bir bakmıştım ilk karşılaşmamızda. Bunu Kadir'e sorsanız hemen cevap verirdi. Ben ona hissettiklerimi tarife sığdıramam, haksızlık etmiş olurum."