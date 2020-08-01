Neslihan Atagül'den samimi Kadir Doğulu açıklaması: İlk görüşte aşk diyemem

2013 yılında "Fatih Harbiye" dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016'da dünyaevine girdi. 'İlk görüşte aşk mıydı' sorusuna güzel oyuncu samimi cevaplar verdi:



"İLK GÖRÜŞTE AŞK DİYEMEM"

"İlk görüşte aşk diyemem ama şöyle bir bakmıştım ilk karşılaşmamızda. Bunu Kadir'e sorsanız hemen cevap verirdi. Ben ona hissettiklerimi tarife sığdıramam, haksızlık etmiş olurum."