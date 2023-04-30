Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin 8 yıllık evliliklerinde ihanet krizi yaşandı. Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz hafta Çeşme'de iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından 'S' adlı bir kadınla imam nikâhı kıydığı iddia edildi. Atagül ise bunun üzerine anne evine döndü. Doğulu, peşinden gittiği eşini ikna etti ve çift evlerine geri dönerken görüntülendi. Atagül, "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşini savunurken, Doğulu ise "O gün 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, yardımcı olmaya çalışırım" diyerek iddiaları yalanladı.



MORALLER YERİNDE

Tüm bu yaşanan ihanet ve imam nikâhı iddialarının ardından önceki akşam saatlerinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, İstanbul Havalimanı'nda hayranları tarafından görüntülendi. ikili, Bakü'deki Formula yarışlarını izlemeye gitti. Atagül, Azerbaycan tatilinden ilk fotoğrafını paylaştı. Morali yerinde olan oyuncu ayna pozunu siyah-beyaz efektiyle paylaştıktan sonra Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nden paylaşım yaptı.

