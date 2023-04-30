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30 Nisan 2023 Pazar 15:37:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 15:37:00

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun barışma tatili Bakü'de

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Evliliklerinde ihanet krizi yaşayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, el ele havalimanında görüntülendi. Haklarındaki iddialara aldırış etmeden mutlu oldukları görülen çift, birlikte Bakü'ye gitti.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin 8 yıllık evliliklerinde ihanet krizi yaşandı. Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz hafta Çeşme'de iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından 'S' adlı bir kadınla imam nikâhı kıydığı iddia edildi. Atagül ise bunun üzerine anne evine döndü. Doğulu, peşinden gittiği eşini ikna etti ve çift evlerine geri dönerken görüntülendi. Atagül, "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşini savunurken, Doğulu ise "O gün 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, yardımcı olmaya çalışırım" diyerek iddiaları yalanladı.

MORALLER YERİNDE

Tüm bu yaşanan ihanet ve imam nikâhı iddialarının ardından önceki akşam saatlerinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, İstanbul Havalimanı'nda hayranları tarafından görüntülendi. ikili, Bakü'deki Formula yarışlarını izlemeye gitti. Atagül, Azerbaycan tatilinden ilk fotoğrafını paylaştı. Morali yerinde olan oyuncu ayna pozunu siyah-beyaz efektiyle paylaştıktan sonra Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nden paylaşım yaptı.

Etiketler : neslihan atagül kadir doğulu evlilik ihanet
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