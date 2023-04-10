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10 Nisan 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 14:30:00

Neslihan Atagül: Komedisi yüksek bir iş yaptım

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Ah Belinda filmi dijitalde yayına girdi.

Neslihan Atagül ile Serkan Çayoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Ah Belinda' filmi dijitalde yayına girdi. Bir dönem Müjde Ar ve Yılmaz Zafer'in oynadığı 'Ah Belinda'nın uyarlaması olan filmle ilgili Neslihan Atagül, heyecanlı olduğunu söyledi. Atagül, ''2023 model Belinda... Benim için bu filmin başka bir özelliği var, ilk defa bu kadar komedisi yüksek bir iş yaptım ve çok sevindim'' dedi. Film bir şampuan reklamı çekiminde kendini gizemli bir şekilde bambaşka bir hayatın içinde bulan ünlü oyuncu Dilara'nın kendi kimliğini geri kazanmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Etiketler : neslihan atagül serkan çayoğlu ah belinda film komedi

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