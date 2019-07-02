02 Temmuz 2019 10:46 | Salı
Neslihan Atagül ile Burak Özçivit'ten Amerika çıkarması!
Başrollerinde Neslihan Atagül ile Burak Özçivit'in rol aldığı Kara Sevda’ dizisi Amerika’da yayına giriyor!
2017'de Uluslararası Emmy'den ödülle dönen drama dizisini ülkede Univision kanalı yayınlayacak. Kara Sevda, İspanyolca yayın yapan kanalda 8 Temmuz'da başlayacak ve hafta içi her gün 19:00'da yayınlanacak.
Başrolünde Burak Özçivit'in ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Kara Sevda'nın yapımını Ay Yapım üstlendi. Şimdiye kadar 80'den fazla ülkeye satılan projenin dağıtımını Inter Medya üstleniyor.
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