Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!

Şarkıcı Zara, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Zara, konserinde sevilen şarkılarının yanı sıra merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın türkülerine yer vererek ustayı andı. Ertaş'ın biyografisinin anlatılacağı 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminde annesini canlandıracak olan Zara, sanatçıyla bir anısını anlattı. Zara, "Biz çok bir araya gelirdik Neşet üstadımızla. Hep kulağıma derdi ki 'Bak kızım benden sonra bayrak senin.' 'Her gittiğimiz yerde gel sen hep kulağıma söyle televizyonda falan aktarma bunu. Ben kendi kendime Neşet ustamızın bayrağı bende mi diyeceğim. Niye kulağıma söylüyorsun?' diye hep şakalaşırdık" açıklamasında bulundu.