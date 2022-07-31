VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
KPSS'de genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı
Nöbetçi eczaneler e-Devlet'ten görülebilecek
Türk savunma sanayisinde "dev araç" rekabeti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donetsk bölgesi için 'zorunlu' tahliye emri
Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS
Diyarbakır'da ‘Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı!
İlk gemi yola çıkıyor
Aranan ülkelerden bir tanesi olabiliriz
İki ülke arasında gerilim! Savaş gemileri bölgede boy gösterdi
Maymun çiçeğini yendi damgalanmayı yenemedi
Zehra Bayır'ın acılı babası vahşeti anlatıp isyan etti
Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu!
Devlet unutmaz
"Hizaya getirilen Türkiye artık yok"
Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
Asgari ücretliye ucuz konut fırsatı! Tarih netleşti
Alman sevgiliye hediye
Oğlu çaldı Hande söyledi
Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!
Çöp adam Uraz!
Siyahlar içinde
Hepiniz benim begonvilimsiniz
Cihangir'de ‘Ev'lendi!
31 Temmuz 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 13:00:00

Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!

ABONE OL

Şarkıcı Zara, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Zara, konserinde sevilen şarkılarının yanı sıra merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın türkülerine yer vererek ustayı andı.

Şarkıcı Zara, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Zara, konserinde sevilen şarkılarının yanı sıra merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın türkülerine yer vererek ustayı andı. Ertaş'ın biyografisinin anlatılacağı 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminde annesini canlandıracak olan Zara, sanatçıyla bir anısını anlattı. Zara, "Biz çok bir araya gelirdik Neşet üstadımızla. Hep kulağıma derdi ki 'Bak kızım benden sonra bayrak senin.' 'Her gittiğimiz yerde gel sen hep kulağıma söyle televizyonda falan aktarma bunu. Ben kendi kendime Neşet ustamızın bayrağı bende mi diyeceğim. Niye kulağıma söylüyorsun?' diye hep şakalaşırdık" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Neşet Ertaş Şarkıcı Zara Paraf Kuruçeşme Açıkhava
Savaş baltasıyla dondurma kesti

Savaş baltasıyla dondurma kesti
Sizin Adınıza utanıyorum

Sizin Adınıza utanıyorum
İlk sıraya yerleşti

İlk sıraya yerleşti
‘Sinemaya Emek Ödülleri'

‘Sinemaya Emek Ödülleri'
‘Yalancı' Edis

‘Yalancı' Edis
Tekne keyfi

Tekne keyfi
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Tuba'nın minibüsü

Tuba'nın minibüsü
Aşk tesadüfleri sever

Aşk tesadüfleri sever

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX