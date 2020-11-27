"Eleştirilecek bir tarafı yok"

Çekimler için kendisine kostüm bakan Nergis Kumbasar’a, kızı Yasmin Erbil’in iddialı kıyafetleri soruldu. Kızının giyim tarzında eleştirilecek bir yön bulamadığını söyleyen oyuncu, 'Neden eleştiriyorlar anlamadım, eleştirecek bir şey yok. Her genç gibi giyiniyor” dedi.

