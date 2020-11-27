27 Kasım 2020 Cuma 15:40:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 17:21:00
Nergis Kumbasar kızı Yasmin Erbil hakkında konuştu: Eleştirilecek bir tarafı yok
‘Sihirli Annem' dizisinde rol almaya hazırlanan Nergis Kumbasar, Nişantaşı'nda alışveriş yaptı.
Çekimler için kendisine kostüm bakan Nergis Kumbasar’a, kızı Yasmin Erbil’in iddialı kıyafetleri soruldu. Kızının giyim tarzında eleştirilecek bir yön bulamadığını söyleyen oyuncu, 'Neden eleştiriyorlar anlamadım, eleştirecek bir şey yok. Her genç gibi giyiniyor” dedi.