Nemrut Dağı'ndaki heykellere ‘nano kireç' dolgusu
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı'nda restorasyon çerçevesinde, yüzyıllardır doğal koşullardan dolayı yıpranan heykellerin çatlaklarına çözüm nano teknolojisiyle bulundu.
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı'nda restorasyon çerçevesinde, yüzyıllardır doğal koşullardan dolayı yıpranan heykellerin çatlaklarına çözüm nano teknolojisiyle bulundu.
Bilimsel araştırma yapan restoratörler heykellere nano kireç ile dolgu çözümü buldu. Zeus'un oğlu Herakles heykeline şırınga ile nano kireç enjekte edildi. Ayak kısmında başlanılan uygulama yaklaşık 2 ay sürecek.