Nefise Karatay enerjisiyle dikkat çekti
Oyuncu Nefise Karatay, özel bir davette boy gösterdi. Nefise Karatay, mor elbisesi, enerjisi ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.
Oyuncu Nefise Karatay önceki akşam Azur Yeniköy'de gerçekleşen sosyal sorumluluk bilincini ön plana çıkara özel bir davette boy gösterdi. Ayşe Burcu Kaya, Begüm Özer, Deren Karaca, İpek-Berk Köse, Mergim-Yusuf Agel, gibi isimlerin yer aldığı gecede şıklık yarışı yaşandı.
Gecede şef Mert Şeran tarafından hazırlanan kış menüsünü deneyimleyen Nefise Karatay, mor elbisesi, enerjisi ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.