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24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:31:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:31:00

Nefise Karatay: Botoksum bile yok

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Nefise Karatay, 'Botoksum, dolgum yok' dedi, sosyal medya karıştı.

Eski manken Nefise Karatay, 'Botoksum, dolgum yok' dedi, sosyal medya karıştı. 47 yaşındaki manken, ''Bir kere botoksun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bloke ediyor kasları küçültüyor bunu araştırdım bir süre sonra botoks tutmayacak. Kimyasal bir zehir enjekte ediliyor" dedi. Karatay sözleriyle Demet Akalın ve diğer internet kullanıcılarını ikna edemedi. Sosyal medyada "Dolgu botoks yaptırdıktan sonra milleti kandırmak için yaptığım konuşma" yorumları yapılırken Akalın da "Estetiksiz hali diye ara fena" yorumunda bulundu.

Etiketler : nefise karatay botoks dolgu
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