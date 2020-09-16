Necati Kocabay ile Nurgül Yeşilçay düğün tarihini belirledi

Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan oyuncu Nurgül Yeşilçay düğün tarihini açıkladı. Çiftin nikahlarının seneye yaz aylarında gerçekleşeceği öğrenildi.



Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı son sürat devam ediyor. Yeşilçay, dizi çekimleri başlamadan önce sevgilisiyle Bodrum’da enerji depoladı.

Geçtiğimiz yıl evlenmeye karar veren çift, Yeşilçay’ın kalabalık düğün isteği ve pandemi nedeniyle nikâhlarını gelecek yaza ertelediğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde oğlu Nejat’ı eğitimi için Londra’ya uğurlayan Yeşilçay’ın tatilden hemen sonra sete çıkacağı öğrenildi.

NECATİ KOCABAY KİMDİR? ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ile yapımcı Necati Kocabay yan yana görüntülenmesinin ardından insanlar Necati Kocabay kimdir sorusunu sormaya başladı. Kuruçeşme'deki bir mekanda yemek yiyen Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay kameraları görünce panik yaşadı. Bu haberle birlikte Necati Kocabay hakkındaki detaylar merak edildi.

TR 40 33 Productions'un CEO'su olan Necati Kocabay yapımcıdır. Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız filmlerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Kocabay aynı zamanda İngilizce, Almanca ve Rusça bilmektedir. Kaynak: Necati Kocabay kimdir, nereli kaç yaşındadır? Nurgül Yeşilçay ile sevgili mi?