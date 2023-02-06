Eski manken Didem Taslan, yeni bir program üzerine hazırlandığını söyledi. Nişantaşı City's'de görüntülenen Taslan, dizi projelerinde yer almamasıyla ilgili ''Ya proje uymuyor ya bizi projeye uyduramıyorlar'' dedi. Temele bakıldığında şu anki oyuncuların çoğunun mankenlikten geldiğini belirten Taslan,''Yapımcılar manken kökenli oyuncudan biraz tedirgin. Disiplinsiz olurlar diye. Ama olsun ben Nebahat Çehre olma yolunda gitmeye kararlıyım' dedi.